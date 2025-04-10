Медведчук за рішенням суду має погасити півмільйона податкового боргу

Донецький окружний адміністративний суд задовольнив позов Головного управління Державної податкової інспекції у місті Києві до Віктора Медведчука про стягнення податкового боргу.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на рішення від 27 березня.

За Медведчуком обліковується податковий борг у 501 тисяча 969 гривень.

Сума включає податок на житлову нерухомість, земельний і транспортний податок, нараховані ще в 2021 році. Податкова вимога вважається врученою 14.09.2021, про що свідчать відомості рекомендованого повідомлення. Але з того часу Медведчуку борг так і не заплатив.

Позов податкової інспекції надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва ще восени 2022-го. Але у звʼязку з ліквідацією цього суду і до початку роботи Київського окружного адмінсуду всі нерозглянуті справи передавалися для вирішення іншим окружним адміністративним судам України.

Справи передавали шляхом автоматизованого розподілу між цими судами з урахуванням навантаження, за принципом випадковості та відповідно до хронологічного надходження у порядку, визначеному Державною судовою адміністрацією України. Так, справа за позовом Медведчука потрапила в Донецький окружний адмінсуд, де і була розглянута.

Нагадаємо, що у 2021 році Медведчуку повідомили підозру з приводу придбання за державні гроші вугілля з окупованих територій. На початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, Медведчук перебував під домашнім арештом.

Але 26 лютого 2022-го працівники поліції виявили, що політик не вдома. Згодом його затримали на виїзді з Київської області. В одежі військового ЗСУ Медведчука, нібито, намагалися вивезти у Придністровʼя російські спецслужби. Восени 2022 року Україна обміняла кума Путіна і 55 російських солдатів на 215 полонених Росією українських захисників.

Офіс генерального прокурора готує для передачі в суд справу стосовно Медведчука і колишнього президента України Петра Порошенка.

Наразі в Личаківському районному суді Львова триває розгляд іншої кримінальної справи Медведчука — за обвинуваченням у держзраді (передачі РФ секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ) та в замаху порушення звичаїв війни, що виражалося у розграбуванні національних цінностей в окупованому Криму. Слухання проходять у закритому засіданні і за відсутності обвинуваченого.