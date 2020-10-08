Возле харьковского ночного клуба житель Киевщины пытался убить мужчину

Харьковские следователи сообщили о подозрении мужчине за совершение тяжкого преступления в Московском районе.

4 октября в 06:25 в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение о доставке в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи 25-летнего мужчины с колото-резаной раной брюшной полости. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области.

По предварительным данным, телесные повреждения он получил в результате конфликта возле ночного клуба по проспекту Юбилейному.

«Во время проверки сообщения полицейские установили, что между пострадавшим и нападавшим возникла ссоры, во время которой последний нанес удар ножом пострадавшему и скрылся с места происшествия. Чтобы избежать наказания он сбежал в Киевскую область, но полицейские уже задержали мужчину», — отметили в полиции.

В совершении преступления силовики разоблачили 35-летнего жителя Киевской области, который последние два года жил в Харькове.

«По этому факту следователь Московского отдела полиции открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины», — подчеркнули полицейские.

В настоящее время мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. // 057.ua