У Києві дезертир вдарив співробітника ТЦК

Проти нього порушили кримінальну справу за фактом СЗЧ.

Київський міський ТЦК та СП повідомив, що 5 червня біля станції метро «Хрещатик» до представників центру комплектування підійшов чоловік та почав їх провокувати. На прохання показати військово-облікові документи він вдарив одного з військовослужбовців, йдеться у повідомленні у Facebook

Після цього нападника затримала поліція, мотивів своїх дій він не пояснив. Під час зʼясування подробиць виявилось, що чоловік був військовослужбовцем та самовільно залишив військову частину (СЗЧ) у квітні 2023 року. Наразі матеріали слідства передали до Державного бюро розслідувань. Проти втікача відкрили кримінальну справу за фактом СЗЧ.

Нагадаємо, раніше у Києві біля станції метро «Деміївська» стався конфлікт між цивільними та працівниками ТЦК та СП. Військовослужбовці намагалися затримати чоловіка, який начебто ухилявся від мобілізації. Йому вдалося втекти, оскільки в конфлікт вступили жінки. // ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ