У ДТП на Чернігівщині Geely розірвало об дерево — загинуло двоє людей (фото)

Поліція розслідує обставини дорожньо-транспортної пригоди, у якій внаслідок зіткнення легковика з придорожнім деревом загинули водій та пасажир автівки.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду біля міста Мена надійшло до поліції сьогодні уночі близько 2:30. На місце події прибула група реагування патрульної поліції та слідчі з розслідування злочинів у сфері транспорту.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Geely» не впорався з керуванням та виїхав за межі автодороги. Легковик зіткнувся з придорожнім деревом, внаслідок чого водій та пасажир загинули на місці події.

Поліція відкрила провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб).

Триває досудове розслідування.

Загалом упродовж доби в Чернігівській області сталися чотири дорожньо-транспортні пригоди. Двоє людей загинули, ще четверо дістали травми. // Вартові еспресо