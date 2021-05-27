Стрілянина на Миколаївщині – повідомлено про підозру депутату райради

25 травня 2021 року керівником Миколаївської обласної прокуратури, відповідно до ст. 481 КПК України, вручено письмове повідомлення про підозру депутату Баштанської районної ради за фактами замаху на вбивство, носіння та зберігання зброї без відповідного дозволу та незаконного перероблення вогнепальної зброї (ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1 КК України).

Як повідомлялось раніше, 13 травня цього року у полі неподалік с. Новоінгулка між двома групами громадян стався озброєний конфлікт, у результаті якої поранення отримали двоє чоловіків із обох сторін конфлікту.

Наразі вирішується питання про обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Пресслужба Миколаївської обласної прокуратури