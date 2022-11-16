Суд покарав збоченця, який фотографував під спідницею пасажирку метро на ескалаторі

Шевченківський районний суд Києва визнав громадянина винним у хуліганстві.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок суду.

Подія трапилась 8 серпня цього року, приблизно oб 11 год. 30 хв., на ескалаторі, що рухався до виходу зі станції метро «Університет» КП «Київський метрополітен».

Обвинувачений помістив свій мобільний телефон під спідницю жінка, яка стояла попереду на ескалаторі, і зробив кілька фото її спідньої білизни. Таким чином скоїв хуліганські дії, які супроводжувалось винятковим цинізмом. Зловмисника викрили на гарячому, але як точно це сталося у вироку не пояснюється, можливо, він був помічений іншими пасажирами чи працівниками метрополітену

У подальшому цей чоловік вину визнав, нічого не оспорював і погодився на те, що суд розглянув справу за його відсутності. Потерпіла також передала до суду заяву, що не заперечує проти спрощеного судового розгляду.

Пом’якшуючою обставиною визнається щире каяття. Чоловік раніше не судимий, працює барменом.

Суд призначив 1 рік обмеження волі, водночас звільнивши підсудного від відбуття покарання з іспитовим строком 1 рік.