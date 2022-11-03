Оперативники поліції затримали фігуранта справи щодо незаконного обігу зброї на збуті боєприпасів

Співробітники поліції отримали оперативну інформацію про те, що житель Хустського району може бути причетний до незаконного обігу зброї у регіоні.

Оперативники ініціювали низку заходів, спрямованих на припинення незаконної діяльності фігуранта та недопущення застосування нелегальної зброї у злочинних цілях.

Так, було встановлено місце та час зустрічі зловмисника з клієнтом, якому він планував збути партію боєприпасів до автоматичної зброї. Оперативники поліції Іршави затримали підозрюваного безпосередньо під час передачі «товару» та отримання грошових коштів.

Фігуранта наразі поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Його дії слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. У відповідності до санкції цієї статті за скоєне загрожує до 7 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. У ході досудового розслідування поліцейські встановлять канали постачання заборонених предметів та з’ясують чи були у нього спільники.

Поліція Закарпатської області