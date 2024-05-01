10 500 доларів за незаконний перетин держкордону – викрито мешканця Хмельниччини

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Кам’янець-Подільського району в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Встановлено, що кам’янчанин за грошову винагороду організував незаконне переправлення військовозобов’язаного через державний кордон України.

Підозрюваний обіцяв чоловіку перетин кордону поза пунктом пропуску до Республіки Молдова

«Ціна питання» за такі послуги складала 10 500 доларів США.

Його затримано в порядку ст. 208 КПК України при передачі частини суми у розмірі 8 000 доларів США та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Встановлюються інші особи, які можуть бути задіяні у незаконній схемі.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області за оперативного супроводу працівників Управління СБУ в області.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури