У Новограді-Волинському затримали підозрюваного у вбивстві односельця

10 травня до райвідділу поліції надійшло повідомлення про вогнепальне поранення жителя с. Вересни Дубрівської громади Житомирщини. Від отриманих ушкоджень 45-річний чоловік помер. Під час роботи на місці події поліцейські встановили підозрюваного у причетності до вбивства. Триває перевірка усіх обставин та причин такого діяння.

Телефонне повідомлення про подію надійшло після півночі 10 травня. Житель с. Вересни розповів про вогнепальне поранення за невідомих йому обставин сусіда.

Уже згодом, безпосередньо у селі, поліцейські дізнались, що до заявника звернулась сусідка і розповіла про те, що щойно знайшла на подвір’ї свого чоловіка закривавленим і без свідомості. Прибулі медики екстреної допомоги констатували смерть чоловіка.

Поліцейські, з’ясовуючи обставини події, встановили, що того вечора загиблий разом ще з двома односельцями випивали неподалік. В якийсь момент між чоловіками виник раптовий побутовий конфлікт. Не дійшовши згоди, урешті вони розійшлися по домівках.

Як розгортались події далі, нині з’ясовують оперативники та слідчі у рамках відкритого кримінального провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Попередньо, один з учасників застілля, затамувавши образу, повернувся до себе додому, взяв зброю та, наздогнавши опонента поблизу його будинку, вистрілив у нього.

37-річного підозрюваного поліцейські затримали за місцем проживання у рамках ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Також наразі призначено експертне дослідження вилученої неподалік будинку зброї.

Усі слідчі дії проводяться під процесуальним керівництвом Новоград-Волинської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Житомирської області