Встановлено осіб, причетних до перешкоджання роботі журналіста

Органи правопорядку столиці встановили осіб, які 14 січня у Києві вчинили протиправні дії відносно спецкореспондента одного з видань з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків (ч. 2 ст. 171 КК України).

Як повідомлялося, група осіб, прибувши до будинку, де мешкає журналіст, вчиняли протиправні дії, фіксуючи це на власні мобільні телефони.

Як встановило слідство, до вчинення правопорушення причетні мешканці Київської, Житомирської та Черкаської областей.

За місцями мешкання фігурантів проведено обшуки. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили речові докази, зокрема компʼютерну техніку та мобільні телефони, на які здійснювався запис вчинення правопорушення із відповідними відеоматеріалами.

Із правопорушниками тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

Наразі правоохоронні органи вживають заходи, спрямовані на встановлення обставин та мотивів вчинення правопорушення.

Досудове розслідування здійснюється Дарницьким УП ГУ НП у місті Києві за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва.

Київська міська прокуратура