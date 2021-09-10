ДБР викрило дії посадовців КМДА щодо незаконної передачі земельних ділянок у центрі Києва на понад 150 млн гривень (відео)

Слідчі Державного бюро розслідувань викрили факти зловживання службовим становищем посадовцями КМДА при передачі у користування приватному товариству земельних ділянок та приміщення комунальної власності у центрі столиці.

Встановлено, що посадовці Київської міської адміністрації передали нерухомість, розташовану на вулицях Хрещатик і Михайла Грушевського, за заниженою вартістю та без проведення аукціону. За попередніми даними, сума збитків становить понад 150 млн гривень.

Посадовці КМДА провели цю оборудку під приводом внесення змін до інвестиційного договору, порушивши вимоги Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Києва, внаслідок чого завдано матеріальної шкоди територіальній громаді столиці.

Сьогодні працівники ДБР провели одночасні обшуки у приміщеннях Департаменту економіки та інвестицій та Департаменту земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації, а також комунального підприємства «Київське інвестиційне агентство».

Перевіряється причетність до оборудки депутатів Київської міської ради.

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за статтею 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід – ДБР.

Державне бюро розслідувань