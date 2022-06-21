На Хустщині за розбійний напад і погрози розправою місцевого жителя засуджено до 8 років ув’язнення

За публічного обвинувачення Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури жителя с. Білки засуджено за вчинення розбійного нападу, поєднаного із проникненням у чуже житло (ч. 3 ст. 187 КК України) до 8 років ув’язнення із конфіскацією майна.

Подія сталася у вересні минулого року. Прокурор у судовому засіданні довела, що обвинувачений в стані алкогольного сп’яніння незаконно проник до будинку знайомого у с. Білки. Незважаючи на наполегливі прохання останнього покинути територію помешкання, чоловік знайшов на столі кухонний ніж, став погрожувати ним власнику та бив чоловіка по обличчю. При цьому зловмисник вимагав віддати йому грошові кошти та інші особисті речі. Заволодівши майном потерпілого, він зник із місця події.

До цього закарпатець вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, зокрема за крадіжки та грабіж. Наразі він знаходиться під вартою, очікуючи на вступ вироку в законну силу.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури