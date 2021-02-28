В Мирнограде неизвестный бросил в частный двор гранату

В Мирнограде неизвестный бросил во двор частного домовладения взрывное устройство. В результате взрыва пострадавших нет. По факту хулиганских действий начато досудебное расследование.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области. Уточняется, что взрыв произошел вчера в 22:30.

«Правоохранители задокументировали последствия взрыва: повреждены оконные стекла и металлический забор. В момент происшествия дома находился 29-летний мужчина со своей сожительницей и детьми», — говорится в сообщении.

В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили во дворе металлические фрагменты, предположительно от гранаты.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.