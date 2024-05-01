У Львові затримано осіб, які відібрали у чоловіка мотоцикл

Учора близько 22-ї години у Львові та кількох районах області оголосили план “Перехват”. За інформацією заявника, двоє осіб на автомобілі Nissan X-trail, погрожуючи зброєю, забрали в нього мотоцикл і поїхали.

Патрульні отримали орієнтування та почали опрацювання території. Завдяки інформації, яку екіпажі отримали від диспетчерської служби ГУНП у Львівській області, встановили вулицю, на якій перебуває автомобіль.

На заправній станції патрульні виявили згаданий автомобіль, а в приміщенні осіб, схожих за описом заявника, їх затримали.

Чоловіки повідомили, що сховали мотоцикл в одному із дворів. На місце події приїхала слідчо-оперативна група для фіксації скоєного правопорушення.

Під час проведення невідкладних слідчих дій в автомобілі виявили предмети схожі на пістолети, кілька ножів та магазин із набоями.

Кваліфікація події за ч.4 ст. 187 (Розбій, спрямований на заволодіння майном в умовах воєнного стану) ККУ.

Патрульна поліція Львівської області