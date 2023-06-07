На Закарпатті двоє митників сприяли ухиленню від сплати майже ₴4 млн. податків

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом державним інспекторам митного поста «Мукачево». Їм інкриміновано зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, посадовці причетні до тіньової оборудки з ухилення від сплати митних платежів. Вони незаконно відкликали електронні митні декларації, що дало змогу оформити товари без сплати суб’єктами господарювання податків до держбюджету.

Попри наявні дані про те, що вантажі завезли в Україні до 1 квітня 2022 року, тобто до вступу в дію норм законодавства щодо пільгового розмитнення, підозрювані проігнорували явні ознаки порушення митних правил і не склали відповідні протоколи.

Замість відмови в оформленні електронних митних декларацій, вони задовільнили заяви власника вантажу про їх відкликання. У подальшому митний режим змінено на «реекспорт» і повторно ввезено товар вже у пільговий період.

Встановлено чотири випадки відкликання митних декларацій. Загальна сума збитків склала майже 4 млн грн.

Наразі до суду направлено клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад.

Слідство триває. Встановлюються інші посадові особи, які можуть бути причетними до протиправної діяльності.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Львові.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора