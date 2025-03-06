На Житомирщині вчителю повідомили про підозру в побитті восьмикласників

Нагадаємо, 20 лютого батьки підлітків звернулися до поліції із заявами про фізичне насильство над їх дітьми, вчинене педагогом в одному з ліцеїв міста Малина. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Встановлено, що подія сталася близько 15:00 у навчальному закладі. Тоді 35-річний учитель на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин вдарив долонею одного з учнів. Після цього зайшов до кабінету з іншим ліцеїстом та також завдав йому кількох ударів.

Поліцейські направили хлопців віком 13 та 14 років для проходження судово-медичних експертиз, після отримання результатів яких було визначено остаточну правову кваліфікацію події.

Дізнавачі відділення поліції №1 (Малин) Коростенського райуправління повідомили чоловікові про підозри у заподіянні умисного легкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 125 КК України) та умисному завданні побоїв, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 126 КК України). Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Малинський відділ Коростенської окружної прокуратури.

Підозрюваному загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи до 200 годин чи виправні роботи до одного року.

Відділ комунікації поліції Житомирської області