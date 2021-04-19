За катування громадян «оперу» терористичного формування «МГБ ДНР» заочно оголошено про підозру

Поліцейські зібрали достатню кількість доказів причетності чоловіка до затримання та катування громадян. Загалом поліція викрила та заочно притягує до відповідальності 11 бойовиків, причетних до злочинів в «Ізоляції».

Поліцейські управління міграційної поліції ГУНП в Донецькій області та за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури задокументували злочинну діяльність учасника незаконного воєнізованого формування «Министерство государственной безопасности», що контролюється РФ.

Встановлено, що у 2016 році чоловік, 1992 року народження, увійшов до складу терористичного формування та був призначений на посаду оперуповноваженого оперативного підрозділу «МГБ ДНР». Бойовик отримав завдання виявляти серед населення проукраїнські налаштованих громадян з числа місцевих мешканців, з метою їх незаконного затримання із застосуванням фізичного та психологічного насильства. Пізніше отримав позивний «Бек».

Поліцейські задокументували факт катування громадян під час допитів. Так, тортури були застосовані до одного із полонених впродовж двох років. Чоловіка викрали, одягнувши поліетиленовий пакет на голову та металеві кайданки на руки. Після цього силою помістили до в’язниці «Ізоляція», де били руками та ногами по різним частинам тіла.

Фігуранту заочно повідомлено про підозру в участі у терористичній організації, незаконних воєнізованих формуваннях, порушенні законів та звичаїв війни, жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Донецькій області