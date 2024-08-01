Минулої доби шахраї ошукали сумчан на ₴260 000

П’ятеро мешканців Сумщини стали жертвами аферистів та втратили чималу суму коштів. За кожним фактом у поліції розпочато кримінальні провадження.

Псевдопрацівники банківських устнов продовжують видурювати у людей кошти, правоохоронці вкотре застерігають громадян: не розголошувати свої дані шахраям та завжди тримати в секреті тризначний номер на звороті картки, пароль до інтернет-банкінгу, коди банків та мобільних операторів, пін-код до картки.

Запамятайте: можна лише повідомляти 16-значний номер картки!

Банк по телефону може запитати перші 6 та останні 4 цифри платіжної картки. Для отримання платежу на картку достатньо повідомити лише 16-значний номер картки.

Дотримуйтеся інших прави платіжної безпеки:

– контролюйте рух коштів на рахунку:

– підключіть смс-інформування стосовно операцій з платіжною карткою;

– установіть індивідуальні ліміти на операції з вашою платіжною карткою;

– використовуйте віртуальну картку для розрахунків в Інтернеті. Перераховуйте необхідну суму з основної картки на віртуальну перед здійсненням покупки.

Відділ комунікації поліції Сумської області