Минулої доби шахраї ошукали сумчан на ₴260 000
П’ятеро мешканців Сумщини стали жертвами аферистів та втратили чималу суму коштів. За кожним фактом у поліції розпочато кримінальні провадження.
Псевдопрацівники банківських устнов продовжують видурювати у людей кошти, правоохоронці вкотре застерігають громадян: не розголошувати свої дані шахраям та завжди тримати в секреті тризначний номер на звороті картки, пароль до інтернет-банкінгу, коди банків та мобільних операторів, пін-код до картки.
Запамятайте: можна лише повідомляти 16-значний номер картки!
Банк по телефону може запитати перші 6 та останні 4 цифри платіжної картки. Для отримання платежу на картку достатньо повідомити лише 16-значний номер картки.
Дотримуйтеся інших прави платіжної безпеки:
– контролюйте рух коштів на рахунку:
– підключіть смс-інформування стосовно операцій з платіжною карткою;
– установіть індивідуальні ліміти на операції з вашою платіжною карткою;
– використовуйте віртуальну картку для розрахунків в Інтернеті. Перераховуйте необхідну суму з основної картки на віртуальну перед здійсненням покупки.
Відділ комунікації поліції Сумської областіTweet