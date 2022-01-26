5 років позбавлення волі отримав водій, що вчинив ДТП на Тернопільщині, у якому загинули двоє та травмувалися троє людей

Бучацький районний суд погодився із позицією прокурорів Тернопільської обласної прокуратури щодо винуватості жителя Львівщини у скоєнні смертельної ДТП на автошляху «Бучач – Чортків – Скала-Подільська» і призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі із позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки (ч. 3 ст. 286 КК України).

Прокурори довели у суді, що водій автомобіля «OPEL Vectra» не переконавшись, що смуга зустрічного руху вільна від транспортних засобів на достатній для обгону відстані, допустив зіткнення із зустрічним автомобілем «OPEL Kadett».

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули водій і пасажир авто «OPEL Kadett», ще 3 людей потрапили до лікарні зі тілесними ушкодженнями середньої тяжкості.

Вирок ще не набрав законної сили.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури