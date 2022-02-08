У Харкові затримали двох розшукуваних, які входили до складу організованої злочинної групи

Угруповання «спеціалізувалося» на вимаганні. Загалом до складу організованої злочинної групи входило 13 осіб, більшість із яких мали кримінальне минуле та зв’язки у кримінальному середовищі.

Нагадаємо: 14 квітня 2021 року оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та управління стратегічних розслідувань у Харківській області Нацполіції провели спецоперацію та затримали п’ятьох учасників злочинного угруповання у центрі Харкова під час отримання коштів. Затриманим і трьом їх спільникам оголосили підозру. Ще п’ятьох – оголосили у розшуку.

700 000 доларів США зловмисники вимагали та отримали від місцевого бізнесмена. Погрожували завдати шкоди потерпілому та членам його родини. Зокрема, для підтвердження своїх злочинних намірів учасники ОЗГ пошкодили автомобіль підприємця та залишили на його капоті траурні вінки.

Проведеними заходами вдалося встановити місце знаходження двох розшукуваних. Відтак сьогодні, 8 лютого, оперативники за силової підтримки працівників полку поліції особливого призначення провели заходи для їх затримання на території Холодногірського району Харкова. Вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

У жовтні минулого року слідчі обласної поліції скерували до суду обвинувальний акт щодо восьми учасників угруповання. Їм інкримінують вчинення правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України. Наразі ця справа розглядається в суді.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України