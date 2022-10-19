Хотів підзаробити, збуваючи психотропи, а натомість опинився за ґратами – прокурори довели вину харків’янина

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Салтівської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 37-річного харків’янина у незаконному зберіганні з метою збуту та збуті психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України). Йому призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори довели вину чоловіка у 36 епізодах злочинів, пов’язаних з незаконним обігом психотропів.

Встановлено, що харків’янин заробляв тим, що розкладав згортки з психотропною речовиною PVP у різних районах міста. Зловмисник фотографував місце схованки та надсилав координати її місця розташування кінцевим покупцям.

У січні 2022 р. закладника викрили правоохоронці. Під час судового розгляду обвинувачений свою вину визнав повністю.

14 жовтня суддя Октябрського районного суду м. Полтави виніс обвинувальний вирок. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура