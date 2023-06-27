У Києві судитимуть молодиків, які до смерті побили чоловіка

Без батька залишилась 3-річна дитина. За скоєне фігурантам загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

В серпні минулого року до поліції надійшла інформація про бійку на Поштовій площі. З місця події лікарі госпіталізували 34-річного місцевого мешканця у вкрай важкому стані.

Правоохоронці встановили, що між потерпілим та компанією 18-річних юнаків відбувся раптовий конфлікт, під час якого останні гуртом накинулись на чоловіка та побили його до втрати свідомості. Після скоєного порушники вдались до втечі, однак поліцейські оперативно затримали двох з них в метрополітені, ще двох – за їх місцем мешкання в Деснянському районі столиці.

За життя киянина лікарі боролись декілька днів, проте нажаль отримані травми виявились несумісні з життям. Чоловік помер від важкої черепно-мозкової травми з забоєм головного мозку важкого ступеню.

У ході досудового розслідування слідчі повідомили порушникам про підозру, зібрали усю доказову базу та наразі скерували матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті.

За вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, тобто за спричинення тяжких тілесних ушкоджень із смертельними наслідками, фігурантам загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва