На Херсонщині поліцейські оперативно розкрили розбійний напад на дівчину

Злочин стався два дні тому в селищі Чорнобаївка. Жертвою невідомого зловмисника стала молода жителька м. Одеса. Під погрозою застосування ножа злочинець відібрав у дівчини гроші та мобільний телефон. Впродовж доби поліцейські затримали підозрюваного. Нині він перебуває в умовах ізолятора тимчасового тримання. Затриманому може загрожувати 15 років ув’язнення.

Ввечері минулої неділі до працівників поліцейської станції, що обслуговує територію смт Чорнобаївка, звернулася 19-річна мешканка м. Одеса. Вона розповіла, що приїхала в гості до свого хлопця. Вранці він поїхав по своїх справах, а дівчина сама залишилась у будинку. Близько 9-ої години у хвіртку постукав невідомий чоловік і під приводом повернення боргу хлопцеві заявниці вмовив дозволити йому зайти в будинок. Однак, увійшовши всередину, незнайомець дістав ніж і наказав дівчині віддати гроші та цінні речі. Остання злякалася та віддала зловмиснику смартфон, 500 гривень готівкою та банківську картку, на рахунку якої було 700 гривень. Після цього нападник хутко залишив будинок і зник у невідомому напрямку.

Як розповів керівник територіального підрозділу поліції Сергій Балута, детально проаналізувавши обставини злочину та опис нападника, наданий потерпілою, правоохоронці встановили особу підозрюваного. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини 40-річний місцевий мешканець. З числа працівників карного розшуку були створені кілька груп затримання для відпрацювання місць можливого знаходження зловмисника. І вчора оперативники його затримали. У підозрюваного були вилучені ніж, мобільний телефон та банківська картка потерпілої.

Нині зловмисник у порядку ст. 208 та ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України перебуває в умовах ізолятора тимчасового тримання. Йому оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. За вчинення розбою в умовах воєнного стану передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Херсонської області