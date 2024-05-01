Заподіяв понад ₴13 млн. збитків – на Київщині повідомлено про підозру директору держпідприємства

За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури директору державного підприємства повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, в обхід встановленої законодавством процедури підозрюваний надав особам у користування земельні ділянки державного підприємства.

На понад 1300 га землі проводились сільськогосподарські роботи з посіву та збору врожаю зернових культур.

Такі дії заподіяли державі понад 13 млн грн збитків.

Досудове розслідування за сприяння Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру здійснюється слідчими Броварського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області та оперативного супроводу Броварського РВ ГУ СБ України у місті Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура