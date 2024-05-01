Жінка відпрацьовувала російську інформаційну повістку після загадкового звільнення чоловіка з полону

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури 29-річній громадянці України повідомлено про підозру у розповсюдженні матеріалів, у яких містяться заклики до зміни державних меж та устрою України, виправдовування, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, й глорифікація осіб, які її здійснювали, та у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором (ч. ч. 1, 2 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2, ч. 6 ст. 111-1 КК України).

За даними обвинувачення, до повномасштабного вторгнення рф в Україну підозрювана мешкала зі своїм чоловіком, тоді – військовослужбовцем української армії, у м. Бердянську. Після окупації міста ворогом чоловік здався у російський полон та згодом, за невстановлених обставин, був звільнений без процедури обміну.

У той же час жінка розпочала активну співпрацю з окупантами, зокрема – інформаційну пропаганду. Вона створила телеграм-канал «Жена пленного солдата ВСУ» і схожий профіль в інстаграмі, де почала публікувати власні виступи та матеріали російських медіа з антиукраїнськими наративами.

Підозрювана активно давала інтерв’ю державним телеканалам рф, у яких закликала українських військовополонених відмовлятися від власних національно-патріотичних поглядів та набувати статусу громадян рф, оскільки Україна нібито «не бажає здійснювати обмін полоненими».

Жінка сприяла російським медійникам виготовляти пропагандистські відео за участі військовополонених ЗСУ, з яких формували образ агресивних бойовиків, що знищують мирне населення.

Також зафіксовано співпрацю підозрюваної з т. зв. «уповноваженою з прав людини днр», якій вона допомагала у створенні штучної картинки нібито повернення українців у квазіреспубліку.

За вказані злочини передбачено до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури