Покидька, який здійснив наругу над 100 могилами, ув’язнили на 4,5 роки

Жовтневий райсуд Миколаївської області засудив чоловіка за наругу над могилами.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 3 грудня.

29 грудня 2020 року в вечірній час обвинувачений зі своїм знайомим, який залишається невстановленим, перебував на території кладовища, що на відстані чотирьох кілометрів від села Прибузьке.

За версією підсудного, його знайомий розлютився, бо перечепився через хрест на могилі і наказав йому ламати інші хрести на могилах та пам’ятниках. Він нібито спочатку відмовився, але товариш пригрозився вбити його матір, тому разом почали розхитувати пам’ятники і хрести, від чого ті падали і розбивалися

У вироку йдеться про 98 епізодів руйнування місць поховань.

З місця події вилучили відбитки пальців рук, що співпадають зі слідами папілярних узорів підозрюваного.

Чоловік скоїв злочин у період іспитового строк за попереднім вироком про крадіжку із проникненням у житло. За місцем проживання він характеризується негативно, не має постійної роботи, раніше на нього надходили скарги від односельців.

За наругу над могилами за попередньою змовою групою осіб із хуліганських мотивів суд призначив 4 роки позбавлення волі. Але також враховується невідбуте покарання за попереднім вироком. Тому остаточно чоловіка засуджено до 4 і 6 місяців тюремного ув’язнення.