Ще 5 років проведе за ґратами прикарпатський рецидивіст за крадіжки

Івано-Франківська окружна прокуратура підтримала державне обвинувачення у кримінальному провадженні щодо раніше судимого місцевого жителя, який після звільнення з місць позбавлення волі вчинив шість нових кримінальних правопорушень.



Встановлено, що правопорушник вчинив три крадіжки чужого майна, дві з яких поєднані з проникненням до житла, незаконно заволодів транспортним засобом, а також викрав документи та банківську картку.

Вироком суду його визнано винним у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289; ч.ч. 2,3 ст. 185; ч. 3 ст. 357 КК та призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років 1 місяць.

Пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури