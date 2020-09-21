На Запоріжжі відкрито кримінальне провадження за фактом погрози життю працівника поліції

Заявник нацькував свого собаку на працівника поліції, який прибув на виклик про конфлікт із сусідами. В результаті правоохоронець отримав травму ноги. Крім того, в домоволодінні власника виявлені насадження конопель та наркотична речовина в сухому стані. Фігуранту інкриміновані злочинні дії за двома статтями Кримінального кодексу.

До Приморського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від жителя села Орлівка про конфлікт із сусідами.

Для з’ясування обставин та прийняття відповідних заходів, на виклик був скерований наряд сектору реагування патрульної поліції у складі начальника та двох інспекторів.

Коли поліцейські зайшли до подвір’я заявника, він спустив з цепу дворову собаку, яка кинулася на старшого лейтенанта поліції, 1995 року народження, розірвала брюки на його форменому одязі та вкусила за ногу. Далі 39-річний господар почав проганяти з подвір’я правоохоронців і погрожувати, що теж спустить на них собаку.

Щоб припинити неадекватні дії громадянина, довелося викликати допомогу.

Далі під час огляду домоволодіння чоловіка, працівники поліції виявили та вилучили кущі конопель зі слідами поливу та культивації, а в приміщенні гаражу — банку з сухою речовиною сіро-зеленого кольору зі специфічним запахом коноплі. Все вилучене направлено на проведення експертного дослідження.

Фігуранту інкриміновані злочинні дії за двома статями. Слідчим Приморського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України та ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Найсуворіша санкція за цими статтями передбачає позбавленням волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо: у Запоріжжі поліцейські викрили чоловіка, який вирощував коноплю на присадибній ділянці.

Відділ комунікації поліції Запорізької області