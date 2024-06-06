У Запоріжжі затримали жінку, яка пограбувала людину з інвалідністю

Подія сталася поблизу однієї із зупинок громадського транспорту у Вознесенівському районі. 45-річна запоріжанка заволоділа смартфоном жінки, яка має порушення рухових функцій. Працівники поліції розшукали зловмисницю та повідомили їй про підозру. За скоєне жінці загрожує до 10 років позбавлення волі.

3 червня до Запорізького районного управління поліції надійшло повідомлення від 35-річної місцевої жительки про те, що вона стала жертвою пограбування.

У розкритті злочину були задіяні слідчо-оперативна група та працівники відділу кримінальної поліції територіального підрозділу.

Попередньо встановлено, що на зупинці громадського транспорту жінка на колісному кріслі звернулася до перехожої з проханням перевезти її через дорогу. Замість допомоги громадянка взяла з її сумки мобільний телефон. Не реагуючи на заклики повернути гаджет, зловмисниця сіла в маршрутне таксі та поїхала з місця події.

В результаті проведення оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції Запорізького райуправління встановили, що до скоєння злочину причетна 45-річна запоріжанка. Поліцейські вилучили у неї мобільний телефон потерпілої. Наразі слідчі повідомили правопорушниці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Запорізької області