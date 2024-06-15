Засуджено членів ОЗГ, які на Вінниччині підривали банкомати

За підтримання публічного обвинувачення Вінницької обласної прокуратури судом ухвалено обвинувальний вирок стосовно організатора і двох співучасників у вчиненні на території Вінниччини у складі організованої групи крадіжок коштів з банкоматів шляхом їх підриву (ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 КК України).

Прокурором у суді доведено, що члени злочинного угруповання, до складу якого входили 3 учасника, розробили план, який полягав у вчиненні на території Вінницької області крадіжок з банкоматів шляхом їх підриву.

У подальшому, члени організованої групи у нічний час прибували у визначені ними місця вчинення злочинів та, використовуючи заздалегідь підготовлені вибухові засоби, здійснювали підрив банкоматів. У такий спосіб членами організованої групи з банкоматів було викрадено понад 900 тис. грн, у двох випадках злочинні наміри не були доведені до кінця у зв’язку із спрацюванням охоронної сигналізації.

Крім того, керівник злочинного угруповання незаконно придбав і зберігав 2 автомати, 6 гранат та майже півтори тисячі патронів.

За результатами судового розгляду організатора злочинного угруповання засуджено до позбавлення волі у виді 7 років і 2 місяців з конфіскацією майна, а його спільників до позбавлення волі у виді 3 років і 10 місяців з конфіскацією майна.

Вироком суду, поряд з іншим, – зброя, гранати і набої конфісковані у власність держави з можливістю їх передачі Збройним Силам України.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими слідчого управління ГУНП у Вінницькій області.

Наразі вирок не набрав законної сили.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури