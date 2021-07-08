$1500 хабаря за «спасіння» від армії – Тернопільські поліцейські затримали заступника військового комісара району

Учора, 7 липня, оперативники Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями затримали заступника військового комісара – начальника відділення комплектування та призову одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області.

Військовослужбовця затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому підозри за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди, а також перевищення військовою службовою особою влади (ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Львові, за процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України