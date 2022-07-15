Шахрайство на 5 млн.: у Дніпрі керівника підприємства підозрюють у незаконному привласненні держмайна

Використовуючи не чинне рішення Господарського суду підозрюваний незаконно змінив право власності 50% нежитлових приміщень військового містечка з офіційного власника на іноземну компанію.

Схему шахрайського заволодіння майна, яке належить Міністерству оборони України викрили слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління поліції Дніпропетровської області спільно з управлінням захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Дніпропетровській області, під процесуальним керівництвом Дніпровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Як встановили правоохоронці, організував протиправну діяльність 36-річний керівник одного із підприємств Дніпропетровщини. Фігурант шляхом обману змінив право власності 50% відсотків будівель та споруд військового містечка, що у Соборному районі Дніпра з законного власника на приватну іноземну компанію.

Загальна сума збитків складає більш ніж п’ять мільйонів гривень.

14 липня фігуранту повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі слідство у кримінальному провадженні триває, проводиться комплекс необхідних слідчих дій. Завдяки професіоналізму слідчих майно, яке належить Міністерству оборони України повернуто власникам.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області