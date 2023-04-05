Знищена «Мрія»: ексдиректору ДП «Антонов» повідомили про підозру (фото, відео)

Через службову недбалість посадовця російські окупанти знищили найбільший у світі літак АН-225. Сума завданих державі збитків становить понад 8,4 млрд грн.

Встановлено, що колишній генеральний директор державного підприємства не забезпечив збереження літака: під час повітряної атаки російських військ на аеропорт у селищі Гостомель «Мрія» згоріла.

Зокрема слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України встановили, що експосадовець, незважаючи на застереження державних органів та достеменно знаючи про припинення страхового покриття на це повітряне судно, не забезпечив передислокацію літака в безпечне місце. У результаті в перші дні повномасштабного вторгнення росії на територію України ворожі снаряди країни-аргесора знищили літак.

Слідчі та криміналісти Головного слідчого управління із залученням експертів Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України провели огляд літака, який тривав два тижні, і ряд інших слідчих дій.

У ході слідства допитано понад 50 свідків, вилучено документи, пов’язані з господарською діяльністю ДП «Антонов», у тому числі технічну документацію літака. Проведено комісійну судову пожежно-технічну, судову вибухотехнічну експертизи та судову транспортно-товарознавчу, яка тривала понад пів року у зв’язку з відсутністю аналогічних літаків у світі.

Також під час досудового розслідування встановлено, що літак АН-225 «Мрія» напередодні військового вторгнення росії в Україну був технічно справний, на аеродромі зберігалася достатня кількість авіапального для виконання рейсу, екіпаж був готовий до вильоту. Усе це вказує на те, що були всі можливості для евакуації повітряного судна в аеропорт у м. Лейпциг (Німеччина). Утім колишній генеральний директор ДП «Антонов» не віддав відповідного наказу та проігнорував доповіді та пропозиції підлеглих.

У результаті такої службової недбалості ексочільника дерпідприємства державі завдано збитків – понад 8,4 млрд грн.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України. Після проведення всіх слідчих дій та експертиз за оперативного супроводу Служби безпеки України та під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генпрокурора слідчі Нацполіції скерують обвинувальний акт до суду.

Окрім того, слідчі перевіряють інформацію щодо можливості евакуації ще шести літаків, у тому числі Ан-124 «Руслан», які тоді перебували на території аеропорту.

Управління комунікації Національної поліції України