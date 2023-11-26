В Ізраїлі звільнені заручники розповіли, в яких умовах їх тримав ХАМАС

Поки відомо про умови утримання жінок і дітей, що з чоловіками – не зрозуміло.

Рідні ізраїльських заручників, звільнених угрупованням ХАМАС в межах домовленостей з Ізраїлем, розповіли про умови, в яких вони прожили півтора місяці в полоні.

У суботу 9-річний Охад Мундер повернувся з сектора Гази разом з матір’ю Керен і бабусею і вперше за багато тижнів побачив батька. Його дідусь досі залишається в полоні. Сьогодні сім’я розповіла ізраїльському радіо “103 FM”, в яких умовах вони перебували в полоні.

“Охад, його мати і бабуся весь час були разом. Їх тримали в різних місцях, міняли охорону. Вони чули вибухи з боку армії”, – розповів двоюрідний брат Керен.

Інший двоюрідний брат розповів, що в полоні у ХАМАС Охад відсвяткував своє дев’ятиріччя.

“Вони намагалися провести час, граючи в ігри тощо. Їм не дозволялося ходити в туалет самостійно, і завжди доводилося когось кликати. Керен рахувала дні, щоб не втрачати лік часу, тому знала, в який день у Охада був день народження”, — говорить кузен.

Заручників годували переважно рисом і коржиками. Спати їм доводилося на пластикових стільцях, як у залі очікування аеропорту або вокзалу.

72-річна пенсіонерка Адіна Моше, яку також звільнили з полону, розповіла своїй родині, що бойовики не попередили її, що відпускають на свободу.

“Вона знала, що щось відбувається, коли вибухи припинилися в п’ятницю і раптово настала тиша. Тітка розповіла, що вона та інші заручники злякалися, коли їх вивели з тунелю. Вони думали, що їх везуть на страту. І тільки коли вони побачили автобуси Червоного Хреста, вони зрозуміли, що їх звільнили”, – повідомила виданню Times племінниця Майан Моше.

Втім, досі мова завжди йшла про жінок і дітей. Викрадених чоловіків ХАМАС тримає окремо, і поки не ясно, в яких умовах утримувалися вони. Хоча вже звільнено кілька чоловіків – громадян Таїланду, Філіппін і Росії, про їх умови утримання поки не повідомлялося.

ХАМАС звільнив частину заручників

Як писав УНІАН, в п’ятницю Ізраїль і ХАМАС почали перемир’я, частиною якого стала домовленість про обмін утримуваними особами. Передбачається, що за чотири дні ХАМАС звільнить близько 50 заручників – ізраїльтян і громадян третіх країн – захоплених під час подій 7 жовтня. У відповідь Ізраїль в кілька етапів повинен звільнити 150 палестинських жінок і підлітків, засуджених за статтями про тероризм.

У п’ятницю була звільнена перша група з 13 громадян Ізраїлю, 10 громадян Таїланду і 1 громадянина Філіппін. Ізраїль відпустив 39 палестинців.

У суботу відбувся другий обмін, за яким на волі опинилися 13 ізраїльтян і 4 тайці. У неділю ХАМАС відпустивши ще 14 ізраїльтян і трьох громадян Таїланду. Також був звільнений один громадянин Росії, але поки не зрозуміло, чи входить він в зазначені “14 ізраїльтян”, або звільнений окремо. // УНІАН