На Донбасі ЗСУ відбили 9 атак росіян, знищено 13 їхніх артсистем та іншу техніку

Окупанти сьогодні обстріляли більше 20 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, внаслідок цього одна жінка загинула, ще двоє чоловіків поранені.

На Донбасі протягом доби наші захисники відбили 9 російських атак, на 4 локаціях бої ще тривають.

Про це повідомляється в зведенні Угруповання Об’єднаних сил щодо ситуації на Донецькому й Луганському напрямках станом на 21:00.

Зазначається, що російські окупанти застосовують бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдають ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

За цю добу, українські військові на Донбасі знищили:

❌ 2 танки;

❌ 13 артилерійських систем;

❌ 8 бойових броньованих машин;

❌ 6 ворожих автомобілів.

Також повідомляється, що окупанти сьогодні обстріляли більше ніж 20 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 45 цивільних об’єктів, з них: 41 житловий будинок, школу мистецтв, дитячий садок та ряд господарських споруд.

«В результаті цих обстрілів загинула жінка, ще двох чоловіків поранено. Дані про точну кількість загиблих, поранених, руйнування та пошкодження в обох областях уточнюються», — повідомили в УОС. // УНІАН