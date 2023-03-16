Російський комік Білий не хоче воювати на боці окупантів: «Мій батько з України»

Також він висміяв російську пропаганду.

Російський стендап-комік Руслан Білий заявив, що не поїде на фронт вбивати українців. За його словами, в Україні живе його батько, а також перебувають багато родичів і друг.

Тому він не хоче відстоювати інтереси диктатора Володимира Путіна, щоб потім зустрітися на війні зі своїм другом з Одеси, і щоб той в нього стріляв з міномета.

“Я не збираюся відстоювати інтереси однієї людини. Тим більше, куди мені йти? У мене батько з України. У мене там половина родичів. У мене там є друг Євген, який живе в Одесі. І останнє, що я хочу – це щоб мій друг Євген стріляв по мені з міномета десь під Херсоном з фразою: “Не все так однозначно, Руслане””, – сказав Білий під час свого виступу.

Також він жорстко висміяв російських пропагандистів, які в один голос сурмлять, що якби Росія перша не напала на Україну, то це зробила б наша країна.

“І не потрібно мені говорити, що якби не ми, то Україна напала б на нас перша. Серйозно? Для чого? Для анекдоту? Напала якось Україна на Росію, благо Лукашенко знав, звідки готувався напад”, – пожартував комік. // УНІАН