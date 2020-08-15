В Николаеве 17-летняя девица «на камеру» избивает девочек-подростков

В Николаеве большой резонанс получили сообщения в соцсетях о том, что под Ингульским мостом регулярно собирается толпа подростков и одна из девушек зовет под мост прохожих — девочек-подростков, а затем избивает их. Все это ее друзья снимают на видео.

«Знакомьтесь. Л., 17 лет. Унижает и избивает девочек, которые младше и слабее нее. «Королева» злачного для отбросов общества места под мостом. Своих жертв словесно преследует, требует прийти к «ее величеству» на казнь под Ингульский мост. Ее «свита» снимает казни на видео. Во время казни всем весело и смешно. Толпа подростков стоит и наблюдает за происходящим, игнорируя просьбы жертвы о помощи.

Сегодня уже написано заявление от родителей 14-летней девочки, которой Л. угрожала физической расправой», — написала на своей странице в Facebook Юлиана Зорина.

А в Telegram-канале h. nikolaev сообщается, что избитая девочка страдает сахарным диабетом, и после «казни» ей стало очень плохо.

В полиции не сообщают о выявлении либо задержании хулиганки, однако Управление патрульной полиции решило усилить патрулирование мест, где собираются подростки. Теперь маршрут патруля должен пройти и через упомянутое злачное место под Ингульским мостом.