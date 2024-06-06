Макрон заявив, що Франція поставить в Україну винищувачі Mirage 2000

Також Франція пропонує навчання українських пілотів.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна поставить до України французькі багатоцільові винищувачі Mirage 2000.

Про можливе отримання Повітряними силами цих літаків французькі ЗМІ повідомляли ще у вересні 2023 року, але жодних офіційних підтверджень цій інформації не знайшлося.

Деталі угоди щодо постачання Mirage 2000 будуть обговорені Макроном з президентом України Володимиром Зеленським 7 червня на зустрічі у Єлисейському палаці.

«Франція допомагає українцям протистояти, але ми не хочемо ескалації. Якщо говорити дуже конкретно, то завтра під час моєї зустрічі з Зеленським ми збираємося розпочати нову співпрацю, і ми надамо Mirage 2000-5 і запропонуємо навчити пілотів», – заявив Макрон в інтерв’ю французьким ЗМІ, повідомляє Le Figaro.

Президент Франції не уточнив кількість літаків, але зазначив, що це буде Mirage 2000-5 – модернізована експортна версія. // ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ