Медведчука, Козака, Деркача і Кузьміна позбавили громадянства України

Також їх планують позбавити мандатів народних депутатів.

Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача і Рената Кузьміна позбавили українського громадянства.

Також їх планують позбавити мандатів народних депутатів, пише Українська правда.

Цю інформацію у своєму вечірньому зверненні підтвердив президент Володимир Зеленський.

“На підставі матеріалів, які були підготовлені СБУ та Державною міграційною службою України, відповідно до Конституції нашої держави, я ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб: Андрія Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Віктора Медведчука. Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то і наші дії будуть відповідні”, – підкреслив Зеленський. // УНІАН