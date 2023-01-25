Мера міста Рені затримали після отримання 50 тис. доларів хабаря

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Депутат разом із міським головою вимагали у громадянина $100 тис. за забезпечення передачі йому в оренду земельної ділянки.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро викрили під час одержання неправомірної вигоди голову та депутата однієї з міських рад Одеської області.

Мера Рені затримали після отримання 50 тис. доларів хабаря

Ігор Плехов. Фото: dumskaya.net

Про це повідомляє пресслужба САП.

“24 січня 2023 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ викрили на проханні та одержанні неправомірної вигоди голову та депутата однієї з міських рад Одеської області”, – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, депутат за попередньою змовою з мером отримав частину неправомірної вигоди у сумі $50 тис. від громадянина за забезпечення передачі йому в оренду земельної ділянки комунальної власності площею близько 2,5 га.

Загальна сума хабаря, про надання якої просили посадовці, – $100 тис.

За інформацією прокуратури, фігурантів викрили одразу після одержання ними частини обумовлених коштів. Наразі їх затримано в порядку ст. 208 КПК України.

У повідомленні САП не називають імен затриманих. Однак, за даними ЗМІ, йдеться про мера міста Рені Одеської області Ігоря Плехова.

Нагадаємо, в травні минулого року Плехов заявив, що у нього провели обшук та підозрюють у сепаратизмі. // LB.ua

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