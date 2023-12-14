На Дніпропетровщині Нацполіція вилучила у наркоділків 400 кг психотропів та прекурсорів

Спільники збували амфетамін по всій Україні. За результатами заходів 10 учасників злочинної організації отримали підозри, з них 8 – затримані у процесуальному порядку. Їм загрожує до дванадцяти років ув’язнення.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими підрозділами поліції проводять системні заходи з документування організованих груп, які «спеціалізуються» на виготовленні та розповсюдженні наркотиків. Діяльність ще однієї такої злочинної організації викрили на Дніпропетровщині. До її складу входило 10 осіб – мешканці Новомосковська, Кривого Рогу та Дніпра.

Ділки орендували декілька гаражів та приватний будинок в Новомосковську та Дніпрі. Там вони обладнали лабораторії з виробництва амфетаміну. Для прийняття замовлень створили в телеграмі онлайн-магазин закритого типу. В середньому щомісяця збували 8-10 кг амфетаміну. Сировину для виробництва завозили з-за кордону.

Учасники злочинної організації, які знаходилися в Дніпрі, отримували товар для збуту поштою та розповсюджували його на території міста шляхом закладок. В такий спосіб реалізовували наркотики й в Новомосковську. Замовлення, отримані через онлайн-магазин, відправляли поштою в будь-який регіон України.

Щомісячний прибуток від злочинного бізнесу сягав 10 мільйонів гривень. Частина коштів йшла на закупку прекурсорів та сировини, решта розподілялася між учасниками злочинної організації.

12 грудня оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області, слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області за силової підтримки поліції особливого призначення затримали 8 учасників злочинної організації у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Також слідчі провели 45 обшуків за місцями нарколабораторій, проживання та у транспортних засобах фігурантів. Вилучили понад 200 кг амфетаміну, 200 кг прекурсорів, 30 літрів псевдоефедрину, понад кілограм канабісу та обладнання для виготовлення психотропів. Окрім того, сім автомобілів, 185 тисяч гривень, 91 тисячу доларів, 6 850 євро, мобільні телефони, чорнові записи.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури 10 учасникам злочинної організації слідчі повідомили про підозру. Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 3 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України. Підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

За скоєне учасникам злочинної організації може загрожувати до 12-років ув’язнення.

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Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України