Керівника ПП на Вінниччині судитимуть за ухилення від сплати податків на ₴8 млн.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт стосовно керівника приватного підприємства, який ухилився від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства підозрюваний, обіймаючи посаду генерального директора іноземного підприємства, яке займається виробництвом продуктів харчування, впродовж 2017-2018 років ухилився від сплати податків на понад 8,6 млн грн.

З метою забезпечення відшкодування збитків прокурором заявлено цивільний позов на суму 8,6 млн грн. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора