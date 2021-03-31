Шахрайство на інтернет-продажах – киянина викрито на повторній афері

Дарницькою окружною прокуратурою м. Києва повідомлено про підозру киянину, який на фіктивному продажу через інтернет непродовольчих товарів заволодів коштами громадян на суму понад 600 тис. грн (ч. 3 ст. 190 КК України).

Так, у лютому-березні 2020 року у період початку пандемії та першого локдауну, користуючись тим, що торгівля непродовольчими товарами перейшла в онлайн формат, підозрюваний розмістив на популярних інтернет-сайтах оголошення про продаж за привабливими цінами засобів індивідуального захисту (захисних масок та нітрилових рукавичок), а також низки інших непродовольчих товарів, серед яких нержавіючі ємності, шезлонги, кондиціонери, ручні штабелери, морські контейнери, будівничі битовки тощо.

Для створення у покупців уяви про реальність операцій з купівлі-продажу зловмисник заздалегідь придбав та оформив на підставну особу декілька товариств, від імені яких підписував договори з потерпілими та надав їм скановані копії цих документів. При цьому обов’язковою умовою поставки товарів була їх повна попередня оплата виключно шляхом проведення безготівкових банківських операцій.

На виконання умов договору потерпілі сплачували повну вартість замовлення, однак відправку товарів підозрюваний не здійснював, а отримавши грошові кошти припиняв будь-яке спілкування з замовниками та розпоряджався коштами на власний розсуд.

Своїми діями упродовж березня-липня 2020 року шахрай завдав збитки 21 потерпілому на загальну суму понад 600 тис. грн.

Як раніше повідомлялось, ця ж особа у період лютого-березня 2020 року на фіктивному продажі медичних масок ошукала громадян та установи на 1,7 млн грн. Обвинувальний акт у зазначеному кримінальному провадженні перебуває на розгляді в Дарницькому районному суді міста Києва.

За вчинене зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування здійснювалося слідчим відділом Дарницького УП ГУ НП у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура