Колишньому СБУшнику присудили 8 мільйонів компенсації за кримінальне переслідування

Ленінський районний суд міста Кіровограда ухвалив стягнути 8 мільйонів гривень моральної шкоди колишньому співробітнику Служби безпеки України.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на рішення від 17 січня.

Йдеться про ексначальника інформаційно-аналітичного відділу Управління СБУ в Кіровоградській області. У 2009 році його звинуватили в участі у злочинній організації, зловживанні службовим становищем і пособництві в одержанні хабара.

Загалом у кримінальній справі фігурувало семеро осіб, включаючи двох працівників СБУ і арбітражного керуючого. Злочинна організація, нібито вимагала 1,5 млн грн хабара в потенційного покупця триповерхової адмінбудівлі державного підприємства-банкрута ДВАТ «Інформаційно-обчислювальний центр» ДП ДХК «Олександріявугілля».

Начальник відділу обласної СБУ, за версією слідства, мав убезпечити своїх спільників від викриття, використати свої службові звʼязки і змусити податкову скасувати застави на майно, щоб усунути перешкоди в одержанні хабара та ін.

У 2019-му усіх сімох виправдали за недоведеністю вчинення злочину. У 2020-2022 роках апеляційний і касаційний суди залишили вирок без змін.

Колишній працівник СБУ звернувся за компенсацією. Він перебував у статусі обвинуваченого та підсудного більше 12 років, в тому числі під вартою утримувався 2 роки і 8 місяців. Позивач оцінив свої моральні страждання у 12 мільйонів гривень. Повідомив, що затримання мало широкий розголос і супроводжувалося публікаціями в пресі і на телебаченні. Через кримінальну справу всі друзі, знайомі та колеги по службі відмовились спілкуватись з його сімʼєю та близькими родичами. Його мати пережила інфаркт, а в нього виникла гіпертонічна хвороба і виразка шлунку. Під час обшуків правоохоронці вилучили також документи його 15-річного сина, який був спортсменом, але через це не зміг поїхати за кордон на змагання з дзюдо в складі збірної України. Після звільнення з СІЗО дружина його покинула.

На підтвердження циз обставин суд допитав як свідків знайомих позивача, його колишнього колегу по службі, матір і співмешканку. Вони розповіли, що позивач мрія стати офіцером, мав гарну репутацію, але в результаті цих подій отримав значну душевну травму, після звільнення із СІЗО боявся виходити на вулицю, часто говорив, що сниться тюрма, друзі від нього відвернулись.

Враховуючи вимоги розумності і справедливості, суд погодився задовольнити позов частково і стягнути 8 мільйонів гривень моральної шкоди за рахунок коштів державного бюджету.