За незаконну порубку дерев у національному парку на Волині судитимуть жителя Рівненщини

Прокурори Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 54-річним жителем Рівненської області незаконної порубки дерев на території природно-заповідного фонду та перевезення незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки (ч.4 ст. 246 КК України).

Слідство встановило, що зранку 13 листопада 2023 року чоловік незаконно зрізав бензопилою дерева на території Ківерцівського національного природного парку «Цуманська Пуща».

Потім він порізав їх на колоди та перевозив до місця свого проживання.

Протиправні дії громадянина були викриті працівниками поліції.

Внаслідок цих дій державі завдано шкоду на суму понад 275 тисяч гривень.

На незаконно зрубану деревину накладений арешт.

Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП в області.

Довідково: згідно із санкцією ч.4 ст. 246 КК України за незаконну порубку дерев на території природно-заповідного фонду та перевезення незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки, передбачено покарання від 5 до 7 років позбавлення волі.

Пресслужба обласної прокуратури