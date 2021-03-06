На Сумщині учасники організованої групи виготовляли у особливо великих розмірах наркотики для переправлення до РФ

Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох учасників організованої групи, які виготовляли у особливо великих розмірах наркотики для переправлення на територію Російської Федерації (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 15/ ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України).

За даними слідства, обвинувачені разом зі спільниками в орендованому приватному будинку в Київській області облаштували лабораторію, де виготовляли небезпечну психотропну речовину PVР.

Задокументовано дві спроби за допомогою приватного перевізника, який їхав за маршрутом «Київ-Москва», перемістити на територію Російської Федерації сумок нібито з продуктами харчування, в яких 19 червня 2020 року правоохоронці виявили особливо небезпечну психотропну речовину PVР, загальною вагою 3,3 кг, а вже 8 липня 2020 року вилучили майже 4 кг подібних психотропів.

Під час обшуку 30 серпня 2020 року в підпільній нарколабораторії правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення психотропів, 300 гр готової психотропної речовини з PVP, 2 л прекурсорів та близько 100 л сировини для виготовлення психоторопів, у складі якої 6,5 кг PVP.

Незаконну діяльність організованої групи припинено Управлінням Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура