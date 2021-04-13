В Запорожье уголовник застрелил своего знакомого

Убийство произошло в Александровском районе Запорожья

В одном из частных домов по улице Железнодорожной поругались двое знакомых. Один из мужчин выстрелил в ноги второму из обреза охотничьего ружья и сбежал. Пострадавший умер от кровопотери.

Подозреваемого в совершении убийства задержали в течение суток. Им оказался 40-летний житель Запорожья, у которого уже были проблемы с законом. Полицейские изъяли у подозреваемого обрез, из которого он, вероятнее всего, и совершил убийственный выстрел.

Сотрудники правоохранительных органов уже сообщили мужчине о подозрении в умышленном убийстве. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. В это раз запорожец может попасть за решетку на 15 лет. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области. // Индустриалка