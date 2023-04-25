Мешканець Чернігова вимагав кошти за службу в добровольчому формуванні

За процесуального керівництва Чернігівської окружної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Чернігова – члену одного з добровольчих формувань територіальної громади. Йому інкримінують зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, у березні 2023 року до підозрюваного звернувся доброволець, який хотів служити у лавах формування. Під час спілкування член добровольчого формування запевнив громадянина, що вступ до підрозділу не буде безкоштовним і почав вимагати у нього неправомірну вигоду.

За неї підозрюваний обіцяв вплинути на командира підрозділу, щоб він прийняв «правильне» рішення. Пізніше чоловік знову зустрівся із потерпілим і передав йому вже укладений і підписаний командиром контракт добровольця.

Підозрюваного затримали правоохоронці під час отримання коштів та передачі контракту й посвідчення.

Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Чернігівського райуправління поліції ГУНП України в Чернігівській області, за оперативного супроводу Управління СБУ в Чернігівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора