Мешканець Дніпропетровщини наніс 3-річному сину смертельні тілесні ушкодження

За процесуального керівництва Жовтоводської окружної прокуратури повідомлено про підозру чоловіку за фактом нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть малолітнього (ч. 2 ст. 121 КК України).

За даними слідства, 33-річний мешканець м. П’ятихатки наніс не менше 10 ударів рукою і палицею своєму 3-річному сину. Дитина від отриманих травм померла у лікарні.

Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими відділу поліції №7 Кам’янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора