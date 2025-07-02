Фігурант справи про дитяче порно втік за кордон і заочно отримав 8 років увʼязнення за спробу відкупитися від слідства

Хаджибейський районний суд міста Одеси визнав Олександра Соколова винним у наданні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 27 червня.

У 2022 році Одеське районне управління поліції розслідувало дитячу порнографію. В одного чоловіка провели обшук, вилучили техніку і в телефоні знайшли переписку з Соколовим, який надсилав фото і відео з дівчинкою на вигляд 8-10 років, непристойно обговорюючи їх.

Поліціянти провели обшук і в Соколова. Встановили анкетні дані дитини, про яку спілкувалися чоловіки. Доказів проти Соколова ще не було достатньо, але він розумів, що буде притягнутий до кримінальної відповідальності. Слідчий поліції доповів керівництву, що в телефонній розмові Соколов запропонував йому хабара. Їх розмови та зустрічі почали фіксувати.

У матеріалах справи є запис, як Соколов пропонує вирішити питання «більш обʼєктивно людським шляхом», пропунує заплатити якісь гроші, каже, що боїться їхати до поліції, оскільки вважає, що його заарештують. Зрештою, Соколов приніс слідчому в кабінет 9900 доларів і 4000 гривень і був викритий на гарячому.

24 серпня 2022-го суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави в 208 тисяч гривень, яку було внесено.

30 вересня 2022 року Соколов перетнув державний кордон України, використовуючи закордонний паспорт. Із ухвали про запобіжний захід вбачається, що суд не зобовʼязував підозрюваного здати закордонний паспорт. Але перед виїздом Соколов також писав заяву про втрату або викрадення паспорта для виїзду за кордон і просив виготовити йому новий паспорт. У матеріалах зазначається, що паспорт громадянина України для виїзду за кордон певної серії Соколову не оформлювався.

Після виїзду чоловіка оголосили в розшук і судовий розгляд відбувся за його відсутності. За дачу хабара слідчому поліції йому заочно присудили 8 років увʼязнення.

Відповідно до сайту розшуку МВС, Соколову незабаром виповниться 79 років. Він — уродженець Москви, РФ, за національністю визначає себе як «руський», раніше не судимий, має середню спеціальну освіту.